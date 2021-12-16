В Дагестане предотвратили ущерб от вылова рыбы в 2021 году на 1 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 16 декабря. /ТАСС/. Пограничники защитили водные биологические ресурсы в Дагестане от ущерба на сумму более 1 млрд рублей, что повлияло на стабильное функционирование рыбной отрасли в республике. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Немаловажное значение для стабильного функционирования рыбной отрасли экономики имеет защита интересов государства в сфере охраны морских биологических ресурсов. А именно пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконной добычей в акватории Каспийского моря водных биологических ресурсов, включая особо ценные виды рыб. Так, по словам представителя пограничного управления ФСБ России по РД, в 2021 году удалось предотвратить ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди добываемых пользователями частиковых рыб относятся к ценным шесть видов, среди которых сазан, вобла, судак, сом, кутум и другие. Основным объектом промысла на данный момент на Каспии, по мнению заведующего сектором промысловой ихтиологии Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Пирмурада Таибова, является килька, которая добывается промысловыми судами и ставными неводами.

"В водах Каспия водятся анчоусовидная, большеглазая и обыкновенная виды кильки. Согласно научным исследованиям, в прибрежной зоне Каспийского моря ежегодно можно добывать до 30 тысяч тонн кильки, не нанося при этом ущерб популяции", - приводит пресс-служба слова Таибова.

Ранее сообщалось, что добыча рыбы в Дагестане за 11 месяцев текущего года выросла в два раза по отношению к аналогичному периоду 2020 года и составила 31 тыс. 876 тонн. Фауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида, промысловое значение имеют не более трех десятков рыб. Типично морских промысловых видов рыб - восемь, в их числе три вида килек, два вида пузанков, долгинская сельдь и два вида кефали.