МИД РФ предупредил россиян о возможности отказа во въезде в Кению из-за пандемии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. МИД РФ рекомендует россиянам при планировании поездок в Кению учитывать возможность отказа во въезде в эту страну в связи с обострением там эпидемической ситуации. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В связи с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Республике Кении власти страны анонсировали введение с 21 декабря дополнительных ограничительных мер по недопущению распространения COVID-19, включающих полный запрет на въезд и перемещения по стране с использованием воздушного и наземного транспорта, а также на посещение национальных парков, музеев, отелей, предприятий общественного питания лицами, не привитыми вакцинами, сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)", - указали в министерстве.

"С учетом изложенного Министерство иностранных дел Российской Федерации настоятельно рекомендует гражданам России при планировании поездок в Кению учитывать возможность отказа во въезде в эту страну", - подчеркнули в дипведомстве.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Правительство РФ 10 декабря запретило иностранцам въезд в РФ из девяти африканских стран и Гонконга.