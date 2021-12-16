Бразильский регулятор одобрил детскую вакцину от коронавируса компании Pfizer

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 декабря. /ТАСС/. Эксперты бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) одобрили применение препарата американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет. Соответствующее распоряжение будет опубликовано в четверг в официальной печати, сообщил глава управления регулятора по медикаментам и биологическим продуктам Густаву Мендес.

"После публикации она будет официально зарегистрирована, и, как только этот препарат будет доступен, его можно будет применять", - сказал он в ходе заседания, транслировавшегося в прямом эфире на канале Anvisa в YouTube. До настоящего времени в Бразилию не поставлялась детская вакцина от ковида.

Согласно рекомендации производителя, дети должны вакцинироваться от коронавируса с использованием препарата с пониженной втрое концентрацией активного вещества. "Уменьшение дозировки для возрастной группы от пяти до 11 лет подтверждается исследованиями фазы первой и второй фазы, которые продемонстрировали, что эта дозировка (10 мкг) достаточна для формирования высоких титров антител", - говорится в обращении Pfizer к регулятору. Отмечается, что в исследовании вакцины приняли участие 2 268 детей, которые были вакцинированы двумя компонентами препарата с промежутком в 21 день.

Из тех, кто получил плацебо, коронавирусом заразились 16 детей, из вакцинированных - только трое.

Это первая вакцина от коронавируса, разрешенная для применения у детей в Бразилии. Рассмотрение соответствующей заявки заняло у регулятора 35 дней.