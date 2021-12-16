ЛИПЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. Пять новых газозаправочных комплексов появятся в следующем году в Липецкой области вблизи крупных автомагистралей. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя подписание соглашения о строительстве одного из них между управлением инвестиций и инноваций области и компанией "Дорсервисстрой".

"Потребность Липецкой области в газозаправочных станциях растет, водители переходят к экологически чистому транспорту", - отметил Артамонов.

В Липецкой области сейчас две газозаправки. "С учетом субсидии государства перевод автомобилей на использование газомоторного топлива может значительно снизить затраты их владельцев на бензин и дизель", - пояснил Артамонов, назвав это еще одним фактором, определяющим необходимость расширения сети газозаправок.

Относительно подписанного соглашения в пресс-службе администрации региона пояснили, что новый заправочный комплекс появится при выезде из Липецка на Лебедянском шоссе. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 132 млн рублей, также здесь планируется создать свыше десятка рабочих мест.

Земельный участок площадью 8,4 тыс. кв. метров предоставляется компании в аренду без проведения торгов, здесь планируется строительство заправки, топливо для которой будет получено из магистрального газопровода через газораспределительную станцию. Как ожидается, компания приступит к строительству уже в конце текущего года и, ориентировочно, во втором квартале будущего года начнется эксплуатация заправки.