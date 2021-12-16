Запрет упоминания в СМИ национальности преступников обсудят с профсообществом

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Законопроект о запрете на распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений, обсудят с журналистским сообществом после получения отзывов из регионов. Об этом в четверг сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Давайте направим его [законопроект] в рассылку, а дальше получим все отзывы, будем предметно заниматься уже [инициативой] <…> Когда мы подойдем к обсуждению этого законопроекта, мы пригласим не только авторов его, но и представителей отрасли, председателя Союза журналистов России, тех коллег из сообщества, кто посчитает нужным в этом принять участие", - сказал он в ходе заседание думского комитета по информполитике. Также парламентарий отметил, что на обсуждение законопроекта могут быть приглашены представители Федерального агентства по делам национальностей.

По словам Хинштейна, позиция журналистского сообщества "уже звучала в публичной плоскости". "Давайте, чтобы это было положено на бумагу, и так, как всегда с вами работали, надеюсь, будем работать дальше: для обсуждения любых значимых резонансных инициатив приглашать все заинтересованные стороны", - отметил он. "Тематика достаточно деликатная, к ней нужно относиться и подходить деликатно", - добавил политик.

Ранее глава Союза журналистов России (СЖР) заявил, что организация выступает против введения законодательного запрета на упоминание национальной и религиозной принадлежности преступников в СМИ.

22 ноября парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. По словам авторов инициативы, она обусловлена необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.