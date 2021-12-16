Все похищенные в октябре в Гаити иностранные миссионеры освобождены

ГАВАНА, 16 декабря. /ТАСС/. Остававшиеся в плену у вооруженных банд Гаити христианские миссионеры из США и Канады, похищенные в Гаити в октябре, были освобождены в четверг. Об этом сообщает местный новостной портал Haiti 24 .

Отмечается, что группа из 12 миссионеров была обнаружена местными жителями возле возвышенности Морн-Кабри на севере страны.

17 октября газета The New York Times сообщила о похищении злоумышленниками в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, 17 христианских миссионеров и членов их семей, среди которых 16 граждан США и один канадец. По сведениям издания, миссионеры находились в автобусе, направлявшемся в аэропорт. Часть из них должна была отправиться из воздушной гавани в другую часть Гаити. Позднее пять из них были освобождены.