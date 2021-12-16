НМИЦ кардиологии Минздрава займется совершенствованием диагностики болезни Фабри

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии (НМИЦ кардиологии) Минздрава РФ примет участие в совместном проекте с международной фармацевтической компанией "Такеда", направленном на повышение уровня диагностики редкого заболевания - болезни Фабри. Соответствующее соглашение подписано в четверг в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня очень важное событие, это событие нелокального масштаба для нашей страны, поскольку оно свидетельствует о переходе нашей медицины на новый уровень. Мы научились не только диагностировать, но и лечить болезнь Фабри. И это является свидетельством того, что медицина переходит на качественно новый уровень, где генетика будет иметь уже принципиальное значение", - сказал на церемонии подписания генеральный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Меморандум о сотрудничестве с целью реализации научно-исследовательского проекта "Выявление и наблюдение пациентов с редкими заболеваниями", направленного на повышение уровня диагностики болезни Фабри, подписан в рамках проходящего в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова открытого научно-практического форума "Новейшая генетика. Современные знания о болезнях человека, перспективные подходы организации здравоохранения". Подписи под документом поставили Бойцов и директор подразделения "Генетические заболевания" компании "Такеда" в России Михаил Владимиров.

"В последние годы лечение редких заболеваний стало одним из фокусных направлений системы здравоохранения, связано это в первую очередь с активным развитием этой области медицины. Мы научились диагностировать редкие заболевания, а также были разработаны инновационные лекарственные средства, которые помогают проводить профилактику их осложнений и продлевать пациентам жизнь. Однако часть редких заболеваний сопровождаются неспецифическими симптомами, что осложняет постановку диагноза и откладывает начало лечения. Например, болезнь Фабри проявляется в виде сильных болей, может сопровождаться формированием хронической болезни почек или поражением центральной нервной системы. Возникающие на фоне основного заболевания жизнеугрожающие осложнения существенно ухудшают качество жизни и значительно сокращают ее продолжительность, поэтому своевременная постановка диагноза для пациентов с болезнью Фабри - крайне важная задача", - сказал Владимиров.

Как сообщает пресс-служба компании "Такеда", в рамках проекта запланированы мероприятия, направленные на повышение осведомленности о болезни Фабри среди кардиологов и совершенствование диагностики этого заболевания. Так как одной из основных причин летальных исходов у пациентов с болезнью Фабри являются нарушения функции сердца, предполагается также разработка алгоритмов подтверждения диагноза на ранних стадиях, скрининг пациентов из групп риска и обмен научными данными. Подчеркивается, что это должно сократить сроки постановки диагноза и, как следствие, сохранить жизни людей.

Болезнь Фабри - редкое наследственное заболевание. Оно поражает, как правило, людей в возрасте 30-40 лет. Распространенность - 1 случай на 40-117 тыс. человек, однако реальные показатели могут быть существенно выше из-за низкой выявляемости, которая во многом связана с тем, что проявления болезни Фабри неспецифичны и их можно принять за проявления других заболеваний. Поздние диагноз и лечение приводят к поражениям сердца, почек и центральной нервной системы, при нарушении функций сердца болезнь может привести к летальному исходу, рассказали в пресс-службе.