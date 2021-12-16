В ФАО сообщили о росте числа голодающих в арабских странах более чем на 90% с 2000 года

РИМ, 16 декабря. /ТАСС/. Число страдающих от голода людей в странах арабского мира за последние 20 лет возросло на 91,1%. Об этом говорится в представленном в четверг докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Как указывают авторы исследования, число голодающих в регионе в 2020 году "на фоне затяжных кризисов, социальной напряженности, многочисленных потрясений и стрессов", включая влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику, достигло 69 млн. В прошлом году "примерно одной трети населения региона - 141 млн человек, на 10 млн больше, чем годом ранее - пришлось столкнуться с умеренным либо острым отсутствием продовольственной безопасности", отмечается в документе.

Согласно докладу, больше всего люди недоедают в затронутых конфликтами Йемене и Сомали. "Как и прежде, одной из основных причин голода в регионе остаются конфликты, в странах и на территориях, охваченных конфликтами, голодают около 53,4 млн человек - это в шесть с лишним раз больше, чем в странах, свободных от конфликтов, - заявил заместитель генерального директора ФАО, региональный представитель на Ближнем Востоке и в Северной Африке Абдель Хаким аль-Ваер, слова которого приводит пресс-служба ФАО. - По итогам текущего года видимых улучшений ожидать сложно: основные факторы, способствующие распространению голода, продолжат работать на ухудшение ситуации".