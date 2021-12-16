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RT DE обратится в российский суд из-за блокировки YouTube-канала

Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова назвала безумием происходящее
© EPA/YURI KOCHETKOV/POOL

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Телеканал RT Deutsch планирует обратиться в российский суд из-за блокировки аккаунта на платформе YouTube. Об этом в четверг сообщила руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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"Это какое-то безумие, призывы "давайте закроем", "надо срочно запретить". Мы думаем, что будем судиться в России в том числе. У нас идет судебный процесс в Германии по старым каналам. Все это не так уж и дружелюбно. Все подобные прецеденты в Германии раньше выигрывались пострадавшей стороной от YouTube или таких платформ, но не в нашем случае. Сегодня, когда произошел третий случай, мы подумали, что, наверное, будем судиться в России. Попробуем", - сказала она.

Ранее в четверг сообщалось, что онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch.

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