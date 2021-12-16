Самарские власти продлили работу ресторанов и баров до часа ночи

САМАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Самарской области разрешили ресторанам и барам работать до часа ночи вместо 23:00. Об этом сообщается в четверг в официальном сообществе регионального оперативного штаба во "ВКонтакте" со ссылкой на постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Заведениям общепита запрещается принимать посетителей с 01:00 до 06:00 по местному времени. Работа навынос и в режиме доставки в это время разрешена. Ранее они могли принимать гостей до 23:00", - говорится в сообщении.

В список организаций, включенных в постановление, вошли рестораны, кафе, бары, столовые, буфеты, закусочные и фуд-корты.

Ранее на этой неделе на оперативном штабе также было принято решение разрешить родителям посещать детские новогодние утренники. При этом мероприятия будут проводиться в рамках одного класса или группы без смешивания потоков. Речь идет о допуске родителей со свидетельством о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 16 декабря в Самарской области зарегистрировано около 129,3 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили около 141,4 тыс. пациентов, еще около 6 тыс. человек умерли.