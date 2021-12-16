Власти Смоленской области разрешили детям посещать учреждения культуры без ПЦР-тестов

ТАСС, 16 декабря. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ о повышенной готовности, разрешив несовершеннолетним посещать учреждения культуры, в том числе кинотеатры и концертные залы, без предъявления ПЦР-тестов на коронавирус. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"В подпункте 3.1 пункта 3: <…> второе предложение абзаца двадцать первого изложить в следующей редакции: указанные в настоящем абзаце требования не распространяются на граждан в возрасте до 18 лет", - говорится в указе.

Прежде в регионе запрещалось посещение театров и кинотеатров, выставочных залов, концертных залов и домов культуры несовершеннолетними без подтверждающего отрицательный результат теста на ковид. При этом тестирование нужно было сделать не позднее, чем за три дня. Теперь, согласно обновленному указу, срок действия отрицательного ПЦР-теста для посещения взрослыми жителями сократили до двух дней.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, запрет на проведение всех массовых мероприятий, посещение торговых центров, заведений сферы услуг возможно только с QR-кодом, справкой или ПЦР-тестом. Введены меры по режиму самоизоляции для вернувшихся из другого региона РФ и проживающих с ним, удаленный режим работы для лиц старше 60 лет при отсутствии сертификата, QR-кода, ПЦР-теста, справки. Также введена обязательная вакцинация для сотрудников социально значимых сфер, лиц старше 60 лет, студентов и лиц с хроническими заболеваниями.

В Смоленской области с начала пандемии выявлено 81 873 случая заражения коронавирусом, из них 218 - за последние сутки. Максимальное число - 599 - регистрировалось в начале ноября, затем началось снижение количества заражений. Выздоровели 63 332 человека, умерли 2 257 пациента. Коллективный иммунитет составляет 54,3%.