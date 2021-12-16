Привиться от COVID-19 в Тамбовской области можно будет в праздники

ТАМБОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса в Тамбовской области будут работать все новогодние праздники, в том числе 1 и 7 января. Об этом в четверг сообщает пресс-служба администрации региона.

"Работа прививочных кабинетов во время новогодних праздников и выходных дней будет организована в ежедневном режиме. Люди смогут сделать прививку против ковида даже 1 и 7 января. Соответствующее поручение дал врио главы администрации области Максим Егоров", - сообщает пресс-служба.

По данным администрации, 3 и 6 января в регионе станут полноценными рабочими днями для всех государственных лечебных учреждений. "Когда речь заходит о здоровье людей, нет праздников и выходных. Люди должны иметь возможность получить всю необходимую медицинскую помощь, а также сделать прививку против коронавируса", - приводит пресс-служба слова Егорова.

С начала пандемии в Тамбовской области зарегистрировано более 58 тыс. случаев коронавирусной инфекции, ежедневно фиксируется порядка 200 новых случаев. Вакцинировано первым компонентом свыше 480 тыс. пациентов, что составляет почти 73% от плана.