Польская традиция создания цветочных ковров попала в список наследия ЮНЕСКО

ВАРШАВА, 16 декабря. /ТАСС/. Распространенная в ряде регионов Польши культура создания цветочных ковров во время праздника Тела и крови Христовых попала в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщило в четверг Министерство культуры и национального наследия Польши.

"Это наша третья запись в списке нематериального наследия ЮНЕСКО", - сказала на пресс-конференции заместитель министра культуры Польши Магдалена Гавин.

Традиция создания цветочных ковров во время праздника Тела и крови Христовых, который отмечается католиками в начале июня, широко распространена в местности Спычимеж в Лодзинском воеводстве в центральной Польше, где эта культура передается из поколения в поколение уже более 200 лет. Сейчас в деревне создается образовательный центр, посвященный этой традиции. Там можно будет ознакомиться с экспозицией о ее истории и принять участие в мастер-классе по укладыванию цветочных ковров.

Цветочный ковер обычно укладывают на трассе процессии, которая проходит в честь праздника Тела и крови Христовых. Каждая семья украшает участок дороги перед своим домом. Для создания ковра длиной около километра жители используют, в частности, лепестки садовых и полевых цветов, листья каштана, колосья злаков и трав, мох и ветки деревьев и кустарников. Перед тем, как сделать цветочный ковер, на дороге делаются рисунки, которые затем заполняются растениями, галькой и песком. Среди мотивов преобладают цветы, сердечки, религиозные и патриотические символы.

Список нематериального культурного наследия объединяет традиции и обычаи, музыку, танцы, ритуалы, фестивали, ремесла различных народов. В нем, в частности, отмечены испанский танец фламенко, традиционный японский театр "Кабуки", средиземноморская диета, соколиная охота, финская сауна. Россия представлена в нем устным творчеством забайкальских староверов и якутским героическим эпосом Олонхо.

Первым элементом польской культуры, внесенным в список ЮНЕСКО, было распространенное в городе Краков искусство создания рождественских вертепов, а вторым - культура пчеловодства на деревьях, внесения которого в перечень Польша добивалась совместно с Белоруссией.