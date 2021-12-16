Рада намерена выделить более $88 млн на погашение долгов перед шахтерами

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла в первом чтении проект о направлении 2,4 млрд гривен (более $88,2 млн) на погашение долгов по зарплате перед работниками угольной отрасли государственного сектора. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании парламента в четверг.

Согласно проекту, погашение долгов планируется осуществить за счет рентной платы за недропользование, которая взимается при добыче газа.

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" раскритиковали такое решение парламента, подчеркнув, что, поскольку оно было принято в преддверии Нового года и лишь в первом чтении, вряд ли его удастся окончательно одобрить в текущем году. "Едва ли не каждые полгода Верховная рада собирает специальные заседания для решения вопроса по этим долгам, но кабмин за несколько месяцев успевает накопить новые. Это позор для власти, которая не в состоянии обеспечить стабильные выплаты шахтерам", - цитирует в четверг пресс-служба партии сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко.

Ранее в четверг представители госшахт провели акцию у Рады с требованием погасить долги по зарплатам.

Долг правительства по заработной плате перед шахтерами государственных угольных шахт составил на конец октября этого года 1,85 млрд гривен ($70 млн), сообщал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. В октябре Верховная рада приняла закон, предусматривающий выделение до конца года на покрытие этих долгов 1 млрд гривен.

Осенью Украина столкнулась с острым дефицитом угля. По словам Волынца, это грозит веерными отключениями электроэнергии и увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и промышленности. Среди причин кризисной ситуации в энергетике глава профсоюза горняков называет действия украинской власти, виновной в развале энергетической отрасли.