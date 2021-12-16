Петербургские поисковики за год нашли останки 135 героев, павших в Великую Отечественную

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Останки 135 красноармейцев, павших в Великую Отечественную войну, обнаружили петербургские поисковики за 22 экспедиции в 2021 году. В поисках на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия поучаствовали 703 человека, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Мы гордимся нашими ребятами, которые занимаются сохранением памяти о погибших на полях сражений. Это не только важное и благородное дело, но и колоссальный труд. Петербург всегда будет поддерживать поисковое движение", - подчеркнул губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба.

Поисковикам удалось установить имена 10 героев, а у 8 даже найти родственников. За год проведено шесть торжественно-траурных церемоний захоронений погибших защитников Отечества. Все ценные находки переданы в Музей обороны и блокады Ленинграда, в Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда", а также в музейные комнаты поисковых отрядов.

Губернатор напомнил, что в Санкт-Петербурге работа по данному направлению ведется уже более 30 лет. За это время были найдены останки свыше 30 тысяч погибших и установлено более 7 тысяч имен героически павших защитников Отечества. В Петербурге официально действуют 54 поисковых отряда (это 890 человек, треть из них - молодые люди до 35 лет). А в 2019 году правительство Петербурга внесло вклад в работу поисковиков - предоставило профессиональное оборудование - георадар, металлоискатели и навигаторы.

Поисковое движение объединяет более 50 тысяч человек по всей России и за ее пределами. Начало ему положили в 1960-70-х годах красные следопыты, которые устраивали походы по местам боев, создавали в школах комнаты боевой славы, составляли Книги Памяти и готовили экспозиции для музеев героев-земляков.