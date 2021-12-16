Полицейские задержали участницу Pussy Riot Алехину

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину возле ее дома в Москве. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Даниил Берман.

"Алехину задержала полиция у ее дома, сейчас ее везут в отделение", - сказал он. По словам адвоката, причина задержания неизвестна. "Возможно, это как-то связано с задержанием Людмилы Штейн чуть ранее", - сказал он.

Полиция в четверг задержала муниципального депутата Людмилу Штейн и отвезла в ОВД "Тверское". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, ее подозревают в административном правонарушении, связанном с пропагандой нацистской символики.

Штейн и Алехина ранее были приговорены к ограничению свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе этого года в Москве. Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.

Согласно приговору, она не должна покидать место жительства с 22:00 до 06:00, менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них, выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного государственного органа. Ей предписано два раза в месяц являться в уголовную исполнительную инспекцию.