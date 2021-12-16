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Пандемия COVID-19
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Генсек ООН призвал принять срочные меры по вакцинации до конца года 40% населения мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ООН, 16 декабря. /ТАСС/. Страны должны в ближайшие дни принять конкретные меры для достижения цели вакцинации от коронавируса 40% мирового населения до конца этого года. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции по итогам года, проходящей в видеоформате.

"Страны должны предпринять конкретные действия в ближайшие дни, чтобы достичь большего прогресса в достижении цели Всемирной организации здравоохранения по вакцинации 40% [мирового населения к концу года], а также быть гораздо активнее в усилиях по вакцинации 70% [населения] во всех странах к середине 2022 года", - отметил Гутерриш.

Гутерриш заявил, что Африка не сможет вакцинировать от коронавируса 70% населения до августа 2024 года при нынешних темпах иммунизации. 

"При нынешних темпах Африка не сможет достичь 70-процентного порога до августа 2024 года. Неравенство [в распределении] вакцин дает вариантам [вируса] выйти из-под контроля. <…> Мы не сможем победить пандемию без координации действий", - сказал он.

Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса не уходит, одними лишь вакцинами ее не искоренить. 

"COVID-19 не уходит. Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить, - сказал он. - Вакцины предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение вируса".

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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