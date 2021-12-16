Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился на аэродроме Чкаловский

ЩЕЛКОВО /Московская область/, 16 декабря. /ТАСС/. Самолет Воздушно-космических сил России с девятью российскими детьми из Сирии приземлился в аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Возвращены сегодня восемь детей из лагерей плюс один из приюта в Дамаске. Возраст от шести до 17 лет, все из Дагестана. С аэродрома их отвезли на каретах скорой помощи в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на ковид, после карантина будут переданы родственникам", - сказано в сообщении.

В среду состоялась встреча детского омбудсмена с президентом Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили возможности продолжения работы по розыску и возвращению на родину российских детей, находящихся на территории Сирии в приютах, а также лагерях беженцев, расположенных в Заевфратье, и совместную работу по их реабилитации. Мария Львова-Белова выразила благодарность руководству страны за поддержку этой миссии.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова- Белова сообщила ТАСС, что в настоящее время подготовлены документы на 140 детей, находящихся в Сирии, и вывоз на родину некоторых из них планируется провести до конца года.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Работа осуществляется по поручению президента РФ. За это время на родину из Ирака и Сирии возвращено более 340 детей.