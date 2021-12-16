Путин дал поручение главе МЭР по участию бизнеса в организации питания в школах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову изучить все аспекты участия бизнеса в организации бесплатного горячего питания в школах.

На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в четверг глава государства привлек внимание руководителя ведомства к одному из проектов АСИ, касающемуся бесплатного питания в школах. "Есть идея создавать комплексы от поля, что называется, до стола, до тарелки, но для того, чтобы бизнес уверенно вкладывал в развитие этих комплексов инфраструктурных, а там нужно на каждом шаге что-то создавать и во что-то инвестировать вплоть до того, что нужны предприятия по производству, а потом по переработке предприятия строить, они должны быть уверены в том, что их инвестиции потом окупятся", - объяснил Путин. По его словам, "здесь есть некоторые противоречия с 44-м ФЗ (федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок - прим. ТАСС)". "Потому что в соответствии с 44-м законом нужно проводить конкурсные процедуры каждый раз", - уточнил глава государства.

На его взгляд, "задача понятна - из разных отраслей часто всплывает одно и то же". "Я вас попрошу просто подумать о возможности совмещения этой задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен", - обратился Путин к Решетникову. "Мы проведем необходимую работу", - заверил министр.