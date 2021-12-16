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Путин поддержал инициативу АСИ по развитию наукоградов в России

Как отметил президент, в некоторых местах они уже внедряются

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Агентства стратегических инициатив (АСИ) по развитию потенциала наукоградов в России совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Росатомом.

Выступая на заседании наблюдательного совета АСИ, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков заявил, что считает "необходимым "распаковать" потенциал еще советских наукоградов и атомных городов" и предложил Путину поддержать инициативу "проработать в ближайшие полгода с Министерством науки и высшего образования и с Росатомом вместе создание именно такой сетевой формы".

"По поводу городов-наукоградов, то, что мы на выставке посмотрели - очень интересно, и хорошие сетевые университеты. В некоторых местах они уже внедряются, по сути дела проекты такие создаются. Так что обязательно будем поддерживать", - сказал президент.

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