Крымский отель Mriya Resort & Spa в седьмой раз получил премию World Travel Awards

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Курортный комплекс Mriya Resort & Spa победил в трех номинациях в области туризма и гостеприимства ежегодной международной премии World Travel Awards 2021. Отель становится лауреатом седьмой год подряд, сообщили журналистам в его пресс-службе в четверг.

"В этом году курорт был признан лучшим сразу в трех номинациях: "Лучший курорт в мире 2021" (World's Leading Leisure Resort 2021), "Лучший премиальный семейный курорт с виллами в мире 2021" (World's Leading Luxury Family Resort & Villas 2021), "Лучший оздоровительный курорт в мире 2021" (World's Leading Wellness Resort 2021)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курорт завоевывает награды с момента открытия. В 2015 году его признали лучшим новым европейским курортом, в 2017, 2018 и 2019 годах он был отмечен как лучший мировой курорт для отдыха, а также в 2019 году - как лучший оздоровительный курорт и лучший мировой семейный курорт с виллами класса "Люкс".

Всего за семь лет существования Mriya Resort & SPA завоевал более 50 наград в сфере индустрии гостеприимства, 21 из которых международные, 24 европейские и девять российских, сообщается в пресс-релизе.

"Для нас особенно важно, что с нами в номинации были представлены курорты ведущих мировых туристических направлений. Курорт является не только местом для премиального отдыха, но также выполняет важную социальную миссию, в данном случае представляет российский туристический рынок на мировом уровне и повышает туристический интерес к стране. Из года в год мы становимся лучше и развиваемся для наших гостей", - приводятся в сообщении слова генерального директора Mriya Resort & SPA Самвела Саруханяна.

О премии

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году, она ежегодно вручается победителям в разных номинациях. За кандидатов голосуют тысячи туристов и специалистов туриндустрии. Определяющими параметрами для выявления победителя среди участвующих в конкурсе городов являются уровень безопасности, развитость инфраструктуры и гостиничной сети. Присуждение этой награды считается высшим признанием достижений в области туризма.

В 2019 году Москва впервые стала лауреатом премии World Travel Awards в номинации "Лучшее городское направление мира", а год спустя победила в этой номинации во второй раз. Санкт-Петербург в прошлом году, как и в этом, стал "Лучшим городом мира для культурного туризма". Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, награждение финалистов премии World Trawel Awards в 2021 году состоится в Москве. Российская столица проведет церемонию второй год подряд.

Ситуация в Крыму

Крым и Севастополь после воссоединения с Россией в 2014 году находятся под санкциями западных стран, ограничительные меры применяются и к посещающим полуостров иностранцам. Несмотря на это, гости из-за рубежа приезжают на полуостров как туристы, участвуют в соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес.