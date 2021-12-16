СМИ: болгарский суд освободил под залог россиянина, подозреваемого в промышленном шпионаже

СОФИЯ, 16 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд города Пловдив освободил в четверг под денежный залог гражданина России Сергея Зоненко, задержанного в Болгарии по подозрению в промышленном шпионаже, и двух членов его семьи - супругу и сына, являющихся гражданами Литвы. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, суд решил, что нет опасности того, что они совершат новое преступление, и могут быть освобождены под залог в 10 тыс. левов (около €5 тыс.) для каждого. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Около недели назад суд нижестоящей инстанции согласился с мнением прокуратуры о том, что ученый-оружейник, который занимался разработкой кумулятивных боеприпасов на болгарском заводе "Арсенал", оставшись на свободе, может скрыться от следствия и покинуть страну, и оставил его под арестом. Ученый обвинения в свой адрес категорически отрицает.

О задержании россиянина 7 октября сообщила областная дирекция полиции города Стара-Загора. Отмечалось, что 24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница, а также гражданин России работали на военном заводе "Арсенал", а их деятельность была связана с инновационными технологиями, обеспечивающими выпуск продукции. Все они были задержаны 5 октября по итогам спецоперации на границе с Грецией после поступления информации о пропаже с завода изделий и документации, представляющих интерес для болгарских и зарубежных компаний. Часть документов, по утверждению следствия, была обнаружена в машине подозреваемых.