В "Москвариуме" состоится премьера шоу "Новогодний круиз"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьера шоу "Новогодний круиз" в "Москвариуме" на ВДНХ в четверг порадовала зрителей номерами в исполнении акробатов, танцоров, морских обитателей под музыку живого оркестра. Особое восхищение спектакль вызвал у детей, которых ведущие занимали веселыми интерактивами, передает корреспондент ТАСС.

На входе в "Москвариум" гостей встречает большая новогодняя елка в золотистых и красных украшениях, а рядом с ней - фотозона с фигурами белых медведей. В основе мюзикла история о новогоднем круизе на лайнере, капитан которого - морской лев. Главный герой - мальчик Марк, который отправляется в круиз со своей мамой, совершит путешествие во времени и пространстве, увидит пиратов, дельфинов, моржа, косаток, погрузится на дно океана и переживет массу приключений. Шоу насыщенно акробатическими номерами, яркими костюмами и декорациями, интерактивами для детей. Также в спектакле есть иммерсивные элементы, например, в начале шоу некоторые зрители действительно отправляются в путешествие на надувных лодочках по огромному бассейну. В это же время над чашей кружат акробаты с самыми разными музыкальными инструментами, один из которых - большой белый рояль.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе "Москвариума", в шоу принимают участие морские животные и более 100 артистов: воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, певцы, танцоры и синхронистки. Главными звездами шоу стали дельфины, морские львы, морж и косатки. Впервые на высоте восьми метров над водной чашей прошел известный канатоходец - Геннадий Скрипко, чьи достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

"Мы с "Москвариумом" делаем уже не первое шоу, и каждый раз это вызов - придумать новый сюжет. В этот раз нам максимально удалось. <...> Мне кажется, это сказка, которая интересна и взрослым, и детям, и она актуальна. <...> Впервые об этом сюжете мы заговорили в начале прошлого февраля, в течение всего лета шла активнейшая подготовка, уже в конце лета был полностью готов сценарий. <...> Нам очень важно создавать семейный, детский контент, сказку, чтобы люди верили, чтобы взрослые <...> верили в сказку", - рассказал ТАСС режиссер шоу Михатл Миронов.

С 18 декабря по 16 января пройдет более 60 показов мюзикла. Начало сеансов в 11:00, 14:30 и 18:00. Продолжительность представления - полтора часа. Шоу не имеет возрастных ограничений.