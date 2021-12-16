Поголовье овец в Ингушетии увеличится на 5 тыс. к весне 2022 года

МАГАС, 16 декабря. /ТАСС/. Поголовье мелкого рогатого скота (МРС) в Ингушетии увеличится до 20 тыс. весной 2022 года. На данный момент в сельскохозяйственных предприятиях региона поголовье в 10 тыс. овец, закупленное в начале 2021 года, увеличилось до 15 тыс., сообщил ТАСС глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Мы приобрели в январе и мае 2021 года 10 тыс. овец, приплод уже составил 5-7 тыс. голов. Мы решили развивать это направление и теперь делать упор не только на количество, но и на породные качества. У нас есть поголовье гиссарской и кирзской породы, черной карачаевской породы, они распределены по ГУПам. Я думаю, что к весне мы выйдем к цифре за 20 тыс. голов овец", - сказал Калиматов.

По его словам, в регион также было закуплено около 400 голов крупного рогатого скота мясной породы.

"Я дал поручение Минсельхозу региона рассчитать кормовую базу, по их информации, ГУПы региона смогут обеспечить кормами 30 тыс. овец. В принципе, сельское хозяйство развивается, в 2019 году аграрии собирали 8-10 центнеров зерновых с гектара, в 2020 году - 20-27 центнеров, сейчас же, в этом году, с гектара собрано 35-37 центнеров зерновых, и это не предел. Если говорить о продуктовой безопасности по республике, я думаю, в 2022 году мы закроем основные показатели, покупательскую корзину местными продуктами", - добавил глава региона.

Животноводство является одной из основных отраслей в АПК республики, динамика прироста осуществляется за счет государственной поддержки, направленной на создание крестьянских фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм. Ранее власти Ингушетии сообщили, что намерены восстановить восемь простаивающих кошар и для этого в республику будет закупаться поголовье крупного и мелкого рогатого скота.