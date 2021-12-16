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СМИ: вдова Пиночета умерла в Чили в возрасте 99 лет

В последние годы у Лусии Ириарт наблюдались проблемы с легкими

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 декабря. /ТАСС/. Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета (1915-2006) Лусия Ириарт умерла в четверг в возрасте 99 лет. Об этом сообщила чилийская газета Tercera.

Ириарт умерла у себя дома. В последние годы у нее наблюдались проблемы с легкими.

Вдова Пиночета находилась под следствием по обвинению в махинациях и хищении бюджетных средств. Ее подозревали в незаконной продаже имущества, переданного государством в дар фонду CEMA, который она возглавляла с 1973 по август 2016 года.

Считалось, что Ириарт оказывала значительное влияние на Пиночета при принятии им политических решений. Он умер в конце 2006 года, находясь под домашним арестом. Его обвиняли в нарушениях прав человека во времена военного режима, который Пиночет возглавлял с 1973 по 1990 год, а также в налоговых преступлениях. По официальным данным, за годы диктатуры были убиты по политическим мотивам или пропали без вести более 3,2 тысячи человек, свыше 37 тысяч подверглись пыткам.

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