Путин считает, что "цифровая артель" может демотивировать молодежь зарабатывать больше

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал идею "цифровой артели", которая может демотивировать молодежь зарабатывать больше. Такое мнение он высказал в ходе дискуссии с генеральным директором АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" Робертом Уразовым, презентовавшим программу для обучения в течение жизни в форме "цифровой артели".

"Это как бы такой кредит. Нельзя создавать инструментов демотивации", - заметил Путин.

Уразов рассказал, что хотел бы возродить трудовые артели. "Что они делали: к ним приходил человек будучи неопытным, он не умел работать, его бесплатно учили, его пристраивали на более оплачиваемую работу, а когда он становился мастером своего дела, он делился своими доходами с артелью, чтобы она могла существовать дальше", - рассказал он. "Кибуцы называется", - иронично заметил Путин. "Так это израильское, а трудовая артель - наша. Кибуцы как колхозы. А в данном случае у артельщика всегда доход был выше, чем у наемника. С учетом современных реалий мы могли бы сделать пилот "цифровую артель", чтобы она работала по всей стране, человек мог менять профессии, не выходя из артели, а значит ничего не теряя", - не согласился глава "Ворлдскиллс Россия".

Тем не менее президент подчеркнул, что такая форма может оказаться непопулярной в молодежной среде. "Я не случайно об этом вспомнил, потому что, когда человек добивается чего-то, а потом начинает делиться частью своего дохода с коллективом, то пропадает желание еще большего. Это проблема, в том числе для кибуцев. Это не шутка. Молодежи это не очень нравится. Понимаете, человек добивается чего-то, начинает больше зарабатывать, а часть своего дохода должен отдавать в коллектив", - пояснил свою позицию Путин. "Это на каком-то этапе может быть неплохо, но потом надо дать человеку получать столько, сколько он заработал", - заключил российский лидер.