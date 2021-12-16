В Кремль привезли главную новогоднюю ель страны

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Главную новогоднюю ель страны привезли в Московский Кремль из городского округа Щелково в Подмосковье. Специальный автопоезд ввез ее через Спасские ворота для последующей установки на Соборной площади.

Перед Спасскими воротами транспорт сделал остановку, водитель вышел из машины, передал сотруднику службы охраны Кремля специальную "Подорожную грамоту" и доложил о прибытии груза. В этом году елка приехала с опозданием больше чем на час, так как в Москве к вечеру образовались пробки.

"Доставили елку по месту назначения в Кремль. Дорога была хорошая, были остановки. Выехали мы где-то в два часа, нас сопровождал кортеж", - рассказал журналистам водитель, одетый в костюм Деда Мороза.

Он добавил, что "елка себя чувствует хорошо и теперь будет радовать детей".

В этом году отбор "кандидаток" на звание главной новогодней елки страны начался в мае и завершился в ноябре. Из 37 предложенных деревьев была выбрана 90-летняя ель из Щелкова, подошедшая по "кремлевским стандартам": возраст 90-100 лет, высота - около 30 метров, красота и правильная пирамидальная форма, густая хвоя насыщенного цвета.

Презентация наряженной ели намечена на 22 декабря. Предполагается, что она будет украшать Соборную площадь Кремля примерно три недели, после чего, как обычно, отправится на переработку.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за сильных морозов, которые помешали срубить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное. В 2005 и 2006 годах Кремль украшали ели, привезенные с родины Деда Мороза - из Великого Устюга. С 2007 года ели доставляют из Подмосковья.