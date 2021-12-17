Вильфанд предупредил москвичей о сильной метели и низком давлении 19 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сильная метель с ветром до 17 м/с и аномально низкое атмосферное давление прогнозируются в Москве 19 декабря. Это будет происходить в связи с перестройкой погодного режима на следующей неделе, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье в связи с подготовкой к резкому похолоданию будет усиливаться ветер до 17 м/ с и снег. Это значит, что прогнозируется метель. Кроме того, будет очень низкое давление", - сообщил он.

По словам Вильфанда, атмосферное давление 19 декабря будет ниже 730 мм ртутного столба при норме 748 мм ртутного столба.

Ранее Вильфанд сообщил, что аномальное похолодание начнется в Москве с понедельника. Крупный циклон обусловит понижение температуры до 17-21 градуса мороза.