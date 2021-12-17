Байден заявил, что омикрон вскоре начнет распространяться в США гораздо быстрее

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм нового коронавируса вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Омикрон" здесь, и в начале года он начнет распространяться намного быстрее", - сказал американский лидер на встрече с командой специалистов Белого дома по борьбе с пандемией.

В настоящий момент у большинства заразившихся коронавирусом в США выявляют дельта-штамм. Однако, как отметил в четверг директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, "омикрон" может стать доминирующим вариантом коронавируса в стране в течение нескольких недель.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 50,4 млн, умерли 802,9 тыс. человек. При этом лишь за последние четыре недели заразились свыше 2,9 млн человек и умерли более 34 тыс.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 60 странах, включая РФ.