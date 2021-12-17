Опрос: около 90% россиян считают главной задачей женщины семью

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян считают, что главная задача женщины - заниматься семьей и детьми. За совмещение карьеры и материнства выступают лишь 7,5% населения, показал опрос, проведенный "дочкой" Сбербанка - "Сберстрахование жизни" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

Так, 86,2% россиян считают, что главная задача женщины - заниматься семьей и воспитанием детей. Лишь 7,5% полагают, что будущая мама может совмещать материнство и карьеру, а 6,3% уверены, что после свадьбы можно сосредоточиться на профессиональном росте.

Помимо этого, согласно данным опроса, традиционный семейный уклад в понимании россиян предполагает патриархат - такого мнения придерживаются 68% респондентов. Почти в каждой четвертой (23%) семье ее главой является мать, почти в каждой десятой (8,5%) - равноправие.

"Выбивается из общей картины Екатеринбург: здесь 67% опрошенных предпочли матриархат. Меньше всего тех, кто разделяет приверженность к этому укладу, нашлось в Санкт-Петербурге (14%). За равноправие чаще всего голосовали в Новосибирске (17%), а реже всего - в Хабаровске (3%)", - уточнили в пресс-службе компании "Сберстрахование жизни".

При этом мнения о лучшем для брака возрасте разнятся в зависимости от региона. Так, лучшим возрастом для похода в ЗАГС жители Самары называют 21 год, а Москвы и Красноярска - 25-26 лет. Вместе с тем большинство россиян считают, что в семье должно быть минимум двое детей. Для успешного будущего детей, по мнению респондентов, важнее всего достойное воспитание (34,6%) и образование (28,8%), а также стремление обеспечить крепкое здоровье (26,6%).

В опросе приняли участие 11 тысяч респондентов из 37 городов России с населением свыше 500 тысяч человек. Исследование проводилось в конце ноября 2021 года.