ГП РФ предлагает блокировать продажу водительских прав в интернете без решения суда

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ предлагает блокировать продажу водительских прав в интернете без решения суда. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо первого замгепрокурора РФ Анатолия Разинкина зампреду комитета Госдумы по безопасности Анатолию Выборному.

Как пишет издание, Генпрокуратура РФ прорабатывает вариант досудебной блокировки сайтов, на которых мошенники продают россиянам водительские права. Разинкин в письме отметил, что длительность судебной процедуры ограничения доступа к такому контенту мешает оперативному пресечению подобных нарушений.

"В этой связи в Генеральной прокуратуре РФ в настоящее время прорабатывается вопрос об инициировании расширения перечня видов информации, блокирование которой возможно посредством внесудебного механизма по решению уполномоченных ФОИВ [федеральных органов исполнительной власти], исходя из их компетенции", - говорится в документе.