Сервис Face Pay планируется запустить в одной из торговых сетей Москвы в феврале

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Оплата с помощью системы распознавания лиц Face Pay может появиться в одной из сетей супермаркетов Москвы в феврале 2022 года, сообщили ТАСС в компании-разработчике решения Ntechlab.

Так, в январе планируется запустить пилотный проект по распознаванию лиц на кассах самообслуживания в супермаркетах. "Мы с крупной торговой международной сетью, которая находится в России, и с компанией NCR в январе запускаем пилотный проект распознавания покупателя по лицу на кассах самообслуживания", - рассказали в Ntechlab.

Решение позволит автоматически получать скидки постоянного покупателя и приобретать табачную и алкогольную продукцию без предъявления документов, а ретейл получит возможность анализировать поведение клиентов и сравнивать лица покупателей с "черным списком" недобросовестных клиентов.

"Что касается оплаты по лицу, это решение может появиться в феврале, технически большая часть уже сделана", - отметили в компании. Там уточнили, что пока находятся в поисках банка-партнера для участия в проекте и ведут переговоры с кредитными организациями.

Программное обеспечение Ntechlab планируется использовать на терминалах самообслуживания компании NCR, оснащенных видеокамерами.

Ntechlab - разработчик программного обеспечения для распознавания лиц и интеллектуальной видеоаналитики. Акционером Ntechlab является компания "РТ-Развитие бизнеса", входящая в Ростех. В сентябре 2020 года стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и суверенные фонды Ближнего Востока инвестировали в Ntechlab более 1 млрд рублей.