{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Камчатки смягчили условия режима самоизоляции для пожилых граждан

Им разрешили посещать продуктовые магазины и аптеки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Не привитым от коронавируса гражданам старше 60 лет на Камчатке разрешили посещать продуктовые магазины и аптеки, следует из постановления, подписанного главой региона Владимиром Солодовым.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Гражданам в возрасте 60 лет и старше, не вакцинированным против новой коронавирусной инфекции, не перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением посещения ими ближайших мест реализации продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий и предметов первой необходимости, а также органов и организаций для совершения при необходимости значимых действий", - говорится в документе.

Согласно этому же постановлению, срок действия ПЦР-тестов снижен с 72 до 48 часов.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 23,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 17,5 тыс. пациентов выздоровели, 502 умерли. В учреждения органов власти, заведения общепита и в межмуниципальные виды транспорта в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода COVID-19. Первую дозу вакцины в регионе получили более 120 тыс. человек, порядка 87 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с пандемией на полуострове продлены до конца января 2022 года. Режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет действует с 1 декабря.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
На льготные перелеты на север в Хабаровском крае направят 188 млн рублей
Авиакомпании "Хабаровские линии" и "Аврора" увеличат частоту рейсов в 2022 году
Читать полностью