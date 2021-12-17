Власти Камчатки смягчили условия режима самоизоляции для пожилых граждан

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Не привитым от коронавируса гражданам старше 60 лет на Камчатке разрешили посещать продуктовые магазины и аптеки, следует из постановления , подписанного главой региона Владимиром Солодовым.

"Гражданам в возрасте 60 лет и старше, не вакцинированным против новой коронавирусной инфекции, не перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением посещения ими ближайших мест реализации продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий и предметов первой необходимости, а также органов и организаций для совершения при необходимости значимых действий", - говорится в документе.

Согласно этому же постановлению, срок действия ПЦР-тестов снижен с 72 до 48 часов.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 23,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 17,5 тыс. пациентов выздоровели, 502 умерли. В учреждения органов власти, заведения общепита и в межмуниципальные виды транспорта в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода COVID-19. Первую дозу вакцины в регионе получили более 120 тыс. человек, порядка 87 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с пандемией на полуострове продлены до конца января 2022 года. Режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет действует с 1 декабря.