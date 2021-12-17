Губернатор Приамурья поручил проработать вопрос сокращения числа лицензий на золотодобычу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проработать вопрос сокращения количества выдаваемых лицензий на золотодобычу, так как отрасль влияет на загрязнение рек. Для недобросовестных недропользователей планируется ужесточить санкции, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

По данным амурского министерства природы, с начала года ущерб экологии Приамурья от действий недобросовестных золотодобытчиков превысил 370 млн рублей. По информации Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры, за год выявлено более 120 нарушений закона в сфере золотодобычи.

"Практика показывает, что одни штрафы не решают проблему - их суммы несопоставимы с размерами прибыли, которую получают недобросовестные золотодобытчики. <…> Амурская область из года в год занимает первое место по золотодобыче. Сейчас в регионе выдано более 1 400 лицензий в сфере золотодобычи - это очень много, необходимо подумать, как можно сократить эту цифру. Кроме того, при повторных нарушениях нужно возбуждать уголовные дела в отношении собственников предприятий", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

Глава региона поручил профильным ведомствам к февралю 2022 года подготовить предложения по усилению рабочей группы в сфере контроля за деятельностью золотодобывающих предприятий и продумать дополнительные меры ответственности компаний-нарушителей. Среди них, помимо приостановки деятельности, рассматривается также возможность привлечения руководителей к уголовной ответственности и досрочный отзыв лицензии у компаний.

"Приостановка деятельности - это болезненная мера для предприятия. В отличие от штрафа, который можно обжаловать в суде и заплатить не сразу, она предполагает серьезные убытки для компании. В этом году такая практика была введена, показала себя хорошо, в следующем году будем распространять ее и использовать активнее. Кроме этого, акцент при проведении проверок нужно делать на небольшие предприятия, крупных золотодобытчиков проверять проще, но основной вред не от них - основной вред от обладателей "мелких" лицензий, и работать нужно в первую очередь с мелкими нарушителями, от них грязи гораздо больше, чем золота, которое они добывают", - сказал Орлов.

По информации пресс-службы правительства области, штрафы, которые выплачивают золотодобывающие предприятия за нарушения, будут направлены на устранение ущерба экологии в регионе.