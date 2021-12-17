Папе Римскому Франциску исполняется 85 лет

ВАТИКАН, 17 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папе Римскому Франциску исполняется в пятницу 85 лет. Накануне у него с прощальным визитом побывал президент Италии Серджо Маттарелла, который в январе покинет свой пост.

Поздравления в адрес главы Римско-католической церкви поступают со всего мира. Свои 85 лет аргентинец, потомок итальянских эмигрантов, Хорхе Марио Бергольо встречает в неплохой физической форме. Как любой человек в его возрасте, он испытывает определенные сложности при ходьбе. Но в целом понтифик выдерживает достаточно напряженный график, особенно в зарубежных поездках, которые он возобновил после паузы, вызванной пандемией. Минувшим летом Франциск перенес операцию на кишечнике, пробыв более недели в больнице. В СМИ поползли слухи о неважном здоровье Папы, но он их все опроверг, отправившись в сентябре в поездку, во время которой все сопровождающие отметили, что Франциск не только восстановился, но, по-видимому, улучшилось его общее состояние здоровья после операции, устранившей доставлявший ему неудобства недуг.

Сам Франциск полушутя говорил, что, когда Папа Римский в больнице, "веют ветры конклава" (выборов Папы). Возобновились, в частности, предположения, что Франциск может последовать примеру своего предшественника Бенедикта XVI и отречься от престола по состоянию здоровья. Хорошо знающий Бергольо еще до его избрания на папский престол американский журналист, давнишний член папского пресс-пула, автор книги о Франциске Джерард О'Коннелл убежден, что он никогда не повторит шаг Бенедикта, хотя несколько лет назад Франциск еще говорил, что немец Йозеф Ратцингер своим отречением "открыл дверь" новому современному подходу к престолонаследию . "У Франциска есть две благодати: физическая энергия и внутренняя умиротворенность. Он счастлив быть Папой, он хорошо себя чувствует в этом качестве, и это придает ему сил", - сказал журналист в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом О'Коннелл, рассказывающей в своей книге об избрании Бергольо в 2013 году, убежден, что аргентинский кардинал никогда не думал, что станет Папой Римским. "Он был близок к избранию уже в 2005 году (когда Папой стал Ратцингер), поэтому думал, что больше такого случая не представится", - сказал собеседник агентства. Сам он признается, что с самого начала видел потенциал будущего главы Римско-католической церкви в Бергольо, с которым познакомился в Буэнос-Айресе еще в начале 2000-х годов.

Самый экуменический и скромный Папа

"Сближение с [другими] христианскими конфессиями при Франциске происходит быстрее, потому что он верит в культуру встречи, доверяет физическому контакту", - говорит О'Коннелл. Журналист полагает, что Франциск стремится к "братскому единству" с православными не из амбициозности, а "из-за общей принадлежности к Христу". "Он искренне верит, что у христиан больше общего, чем разделяющего. И Франциск всегда руководствовался конкретными действиями", - добавил журналист.

Есть у Франциска и конкретные результаты: за годы своего понтификата он встречался с главами православных церквей - в Греции, на Кипре, Болгарии, Румынии, Египте. Исторической стала его встреча в феврале 2016 года на Кубе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, первая после Великого раскола 1054 года. Сам Франциск объявил недавно, что готовится новая встреча с Кириллом, а сам понтифик выразил готовность приехать ради этого в Москву. В Московском патриархате пояснили, что речи о визите Папы Римского пока не идет, но в РПЦ указывают на "очень хороший уровень отношений с Римско-католической церковью".

Стремление к сближению с православными у Франциска лишено налета прозелитизма, который он неоднократно осуждал, а также наполнено своего рода "покорностью" и "преклонением", за которые его нередко критикуют католические консерваторы.

За годы понтификата Франциск, сразу прославившийся своей скромностью и непритязательностью, не изменил своему стилю. Он по-прежнему живет в двухместном номере ватиканской гостиницы "Дом Святой Марфы", обустроенной в свое время для приема кардиналов, приезжающих на конклав, носит простой серебряный нагрудный крест и обыкновенные черные ботинки, а не традиционно красные папские туфли. В центре его проповедей остаются обездоленные, несчастные, больные, страдающие. Сейчас одной из центральных тем стала проблема беженцев и мигрантов.

Франциск подчеркивает, что не имеет права никого судить, указывая, что "все мы грешны". Но при этом он не стесняется в осуждении тех, кто "строит стены" ("не может считаться хорошим католиком"), занимается производством оружия, любой формой эксплуатации. Никогда не называя никого по именам (главным образом политиков), понтифик часто дает ясно понять свои оценки.

"Не теряя улыбки, становиться гимном надежды"

Бергольо - первый Папа Римский из Латинской Америки и первый, взявший себе имя Франциска, святого покровителя Европы. Он - первый папа-иезуит. Пожалуй, наилучшим образом о своем призвании Франциск сказал сам - на недавней встрече с собратьями по ордену в Афинах во время поездки в Грецию. Так сложилось, что во всех зарубежных поездках Папа Римский беседует с иезуитами. Содержание последней беседы как раз накануне юбилея опубликовало иезуитское издание Civiltа cattolica.

"Интересно, почему братья-иезуиты обладают способностью ухватывать главное. Возможно, потому что умеют сочетать сферу чувств с физической работой. Они касаются реальности руками. Братья конкретны, хорошо разбираются в конфликтах и трудностях - у них зоркий глаз", - сказал Франциск.

"Когда человек начинает процесс, он должен позволить ему развиваться, позволить делу расти, а затем уйти. Так должен поступать каждый иезуит. Никому из нас не принадлежит никакое апостольское дело, потому что оно принадлежит Господу. Таким образом проявляется наше творческое бесстрастие. Нужно быть отцом и позволить ребенку расти. Иезуит, действующий без распознавания, - не настоящий иезуит", - продолжил понтифик.

Наконец, отвечая одному из собратьев, рассказавшему о своих многочисленных переездах, Франциск поделился размышлением: "Слушая тебя, я подумал о конце жизни иезуита: после многих лет интенсивной работы достичь старости, вероятно, уставшим, полным противоречий, но с улыбкой, с радостью того, кто сделал свое дело. Это хорошая усталость человека, отдавшего свою жизнь. Когда вы достигаете старости, полной усталости, но не горечи, где есть способность улыбаться, тогда вы - песня надежды. Иезуит, достигший нашего возраста и продолжающий работать, терпеливо перенося противоречия и не теряя улыбки, становится гимном надежды".