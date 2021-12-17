В Приморье планируют создать центр казачьей культуры

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Центр казачьей культуры планируют открыть в городе Уссурийске Приморского края, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"На заседании [рабочей группы по реализации стратегии развития казачества в 2021 году] обсуждался вопрос о возможности передачи одного из зданий Уссурийска, которое является объектом культурного наследия, для организации штаба казаков Приморского края и создания на его базе Центра казачьей культуры", - говорится в сообщении.

Атаман Уссурийского войскового казачьего общества Игорь Доценко разъяснил, что казаки хотят создать место притяжения казачества всего Дальнего Востока, где будет сохраняться и популяризироваться самобытная казачья культура.

В этом году в регионе состоялись 79 мероприятий с привлечением казаков, в том числе акции по профилактике употребления наркотиков несовершеннолетними "Сообщи, где торгуют смертью" и "Дети России - 2021". В крае работают два казачьих общественных объединения, зарегистрированные в реестре общественных объединений добровольной пожарной охраны. В региональном департаменте внутренней политики сообщили, что в крае действуют 37 казачьих обществ, 17 из которых внесены в госреестр, а также 16 общественных объединений казаков.

Приморские объединения казаков ежегодно получают финансовую поддержку от государства в виде прямой субсидии - 10 млн рублей. Казачьи общества региона на конкурсной основе получают гранты до 1,5 млн рублей на организацию и проведение проектов по развитию духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни российского казачества и военно-патриотического воспитания. "Объем выделяемых денежных средств на поддержку казачьих обществ и общественных объединений казаков в 2022 году планируется сохранить на уровне текущего года", - сказала замдиректора департамента внутренней политики региона Ольга Ивченко.