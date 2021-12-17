Площадь плантаций коки в Боливии за год сократилась на более чем 9 тыс. га

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Боливии за год добились сокращения площади плантаций коки на почти 9,5 тыс. га, что стало рекордным показателем. Об этом сообщило в четверг министерство внутренних дел страны.

"Мы хотим сообщить боливийскому народу, что за время работы действующего правительства к 14 декабря площадь уничтоженных плантаций коки достигла 9 457 га", - приводит ведомство слова главы МВД Эдуардо дель Кастильо.

Как сообщило министерство, этот результат стал "рекордным с момента восстановления демократии" (1982 год - прим. ТАСС).

В августе МИД Боливии со ссылкой на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности сообщил, что за 2020 год площадь плантаций коки в стране увеличилась на 15%, достигнув 29,4 тыс. га. Власти южноамериканской республики возложили ответственность за это на временное правительство Боливии во главе с бывшей и. о. президента Жанин Аньес, которая приняла на себя полномочия главы государства после отставки Эво Моралеса в ноябре 2019 года. По словам главы МВД, прошлая администрация за год работы смогла добиться уничтожения "только 1 770 га" плантаций.

В октябре 2020 года в стране прошли новые выборы, по итогам которых президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.

В Боливии существуют легальные плантации коки, которые по закону могут располагаться только в двух департаментах (Ла-Пасе и Кочабамбе) и не могут превышать в общей сложности 22 тыс. га. Листья коки в стране используются в качестве тонизирующего средства, улучшающего самочувствие в условиях высокогорья. В 2013 году республика вернулась в список стран - участниц Единой конвенции о наркотических средствах, добившись внесения оговорки, разрешающей ее жителям жевать листья коки.