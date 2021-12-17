Родственники погибших на "Листвяжной" горняков выступили против закрытия шахты

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Родственники шахтеров, погибших при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, высказались против прекращения ее работы. Об этом в интервью РБК сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"На встрече с семьями погибших мы задали им вопрос: "Хотите ли вы, чтобы шахта продолжала работать? Или мы ее закрываем?" Все в один голос сказали, что шахта должна работать. В Кузбассе это на генетическом уровне", - сказал он.

В настоящее время ведется борьба за жизнь шахты. В ней скопилось около 20 тыс. тонн воды, проводится ее откачка. Также восстанавливается оборудование. Врио министра не дал прогноза, когда возобновится добыча, на "Листвяжной" продолжают работать только горноспасатели.

Чуприян отметил, что шахты должны быть безопасными для работающих там людей. Но и сами горняки не должны игнорировать опасность. "Абсолютно у всех участников должна быть железная производственная дисциплина. В данном случае требуется постоянный честный мониторинг концентрации метана в угольных шахтах, а не создание его видимости", - добавил Чуприян.