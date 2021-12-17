Надзору МЧС могут вернуть функцию проверки зданий на стадии проектирования

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государственному пожарному надзору МЧС России могут вернуть полномочия проверки зданий, находящихся в стадии проектирования, на соответствие требованиям противопожарной безопасности. Об этом в интервью РБК сообщил врио главы ведомства Александр Чуприян.

"Парламентарии вышли с законодательной инициативой о частичном возврате отмененных в 2008 году нормативов и пытаются подключить наших специалистов на стадии проектирования. Думаю, что теперь в проектах будет меньше ошибок, способных привести к трагическим случаям", - сказал он.

Госпожнадзор в 2007 году был лишен функций контроля за строительством и проектированием объектов с массовым пребыванием людей, таких как ТРЦ и кинотеатры. Как показал анализ министерства, свыше 11 тыс. объектов, принятых в эксплуатацию с 2007 года, в 80% случаев имеют нарушения в требованиях противопожарной безопасности, которые можно устранить либо при реконструкции объекта, либо при его капремонте, а то и вовсе этот объект нужно сносить.

Законопроект о возврате ГПС этих функций был внесен в Госдуму после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" (ЧП случилось в 2018 году, погибли 60 человек, еще 147 пострадали) и принят в первом чтении в декабре 2018 года. 17 октября 2019 года профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором основном чтении данный законопроект. Но, как пояснял тогда первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, Госдума не стала его рассматривать во втором чтении, так как возникли определенные разногласия с определенными ведомствами.