В МЧС заявили, что число гибнущих при пожарах в России выше, чем во многих странах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Число гибнущих при пожарах в России выше, чем во многих странах, сообщил в интервью РБК врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Мы на первом месте по количеству погибших при пожарах в расчете на 100 тыс. человек населения - 5,8 погибших на 100 тыс. человек. Это выше, чем в странах постсоветского пространства, а также выше, чем в развитых странах, например, США и Германии", - сказал он.

По его данным, в России каждую минуту происходит пожар, а каждый час при пожаре один человек погибает и один получает травмы. В жилье возникает 76% всех возгораний. И 97-98% всех погибших приходится именно на жилой сектор.

Как подчеркнул Чуприян, большая часть пожаров происходит в тех зданиях, которые МЧС законодательно не может проверять. Это, например, жилье, транспорт или неэксплуатируемые здания.

Ответственность пожарных

Пожарные не должны нести ответственность за тех людей, кого они не смогли спасти, считает Чуприян.