В МЧС заявили, что число гибнущих при пожарах в России выше, чем во многих странах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Число гибнущих при пожарах в России выше, чем во многих странах, сообщил в интервью РБК врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Мы на первом месте по количеству погибших при пожарах в расчете на 100 тыс. человек населения - 5,8 погибших на 100 тыс. человек. Это выше, чем в странах постсоветского пространства, а также выше, чем в развитых странах, например, США и Германии", - сказал он.
По его данным, в России каждую минуту происходит пожар, а каждый час при пожаре один человек погибает и один получает травмы. В жилье возникает 76% всех возгораний. И 97-98% всех погибших приходится именно на жилой сектор.
Как подчеркнул Чуприян, большая часть пожаров происходит в тех зданиях, которые МЧС законодательно не может проверять. Это, например, жилье, транспорт или неэксплуатируемые здания.
Ответственность пожарных
Пожарные не должны нести ответственность за тех людей, кого они не смогли спасти, считает Чуприян.
"Всех спасти мы не можем по определению. И ни одна страна мира, кстати, этого не может. Но из трех мы спасаем двоих. Обвините нас в том, что мы двоих спасаем. Обвините, что не трех. Ответственность, повторю, должна касаться не рядовых пожарных, которые первыми приезжают на вызов и действуют согласно регламентам и планам, ответственность должна касаться собственников", - сказал он, отвечая на вопрос о приговорах пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, осужденных за халатность при тушении торгового цента "Зимняя вишня".
Чуприян выразил уверенность, что у Генина и Бурсина есть шансы на обжалование приговора.
Заводский районный суд Кемерова признал виновными Андрея Бурсина и Сергея Генина в халатности при тушении пожара, приведшей к гибели людей: Бурсин, которому вменяется гибель 60 человек, приговорен к шести годам колонии общего режима, Генину вменяется гибель 37 человек, он получил пять лет лишения свободы. Оба не признают свою вину и подали жалобы на приговор.
Ответственность дачников
Чуприян также считает, что дачники должны осознавать личную ответственность, когда разводят открытый огонь на своих участках.
"Когда устанавливается особый противопожарный режим, то это означает высокий уровень предосторожности. А если вы до особого режима сжигали мусор у себя на даче, и при нем продолжаете это делать, то смысл теряется. Я могу вам привести десятки, сотни примеров, когда из-за безобидного хвороста, сухой травы сгорают просто десятки домов. Изначально дачник должен осознавать свою ответственность", - сказал он.
Отдельно Чуприян коснулся темы лесных пожаров. По его мнению, в России достаточно сил для их тушения. Однако законодательная база, регламентирующая это, несовершенна и требует регулирования.
"Сейчас по закону мы должны защищать только населенные пункты и объекты экономики, но при этом общеизвестно, что МЧС России является активнейшим участником борьбы с лесными пожарами. Здесь жизнь вступает в некое противоречие с действующим законодательством", - добавил врио главы МЧС.