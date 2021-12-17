В МЧС заявили, что медслужба отряда "Центроспас" не работает из-за нехватки кадров

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Медицинская служба передового отряда "Центроспас" МЧС России перестала функционировать из-за нехватки кадров, сообщил в интервью РБК врио главы министерства Александр Чуприян.

"Мы потеряли немало квалифицированных людей из-за их несогласия принять жесткую позицию руководства отряда относительно коммерциализации "Центроспаса" и необходимости оказывать услуги по спасению за деньги. Многие спасатели, в том числе международного класса, были уволены, из-за нехватки компетентных кадров заблокирована работа медицинской службы", - сказал он.

Ранее Чуприян отменил приказ о ликвидации "Центроспаса" и его реорганизации из ФГКУ в ФГБУ, что позволило бы спасателям, согласно замыслу авторов реформы, зарабатывать деньги. В интервью он назвал такой путь неприемлемым. "Получается, что в этой модели мы должны оказывать услугу по спасению и отправлять людей в кассу. То есть провели операцию - будьте добры, оплатите счет. Послушайте, это не просто подрыв нашей философии, это нарушение духа спасателей", - уточнил он, добавив, что отряд в любом случае необходимо реформировать.

Источник ТАСС в "Центроспасе" ранее информировал, что с момента издания приказа о ликвидации отряда из него ушли 117 человек, были уволены 32 человека. Уход еще 48 сотрудников планировался с января 2022 года. Медицинская же служба практически перестала участвовать в санитарных эвакуациях, а уникальный аэромобильный госпиталь может лишиться места в тройке глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, созданного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Отряд "Центроспас" был создан постановлением правительства в 1992 году. Он стал первым спасательным формированием МЧС России. За это время силами отряда в России и за рубежом были спасены около 11 тыс. человек, оказана помощь более 42 тыс. пострадавших. В состав отряда входит аэромобильный госпиталь, включенный в 2016 году в тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, созданного ВОЗ.