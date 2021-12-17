Вьетнам заменяет карантин на самоизоляцию для вакцинированных приезжающих в страну

ХАНОЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Вьетнам с 1 января 2022 года отменяет обязательный 7-дневный карантин для вакцинированных приезжающих в страну, заменив его на 3-дневную самоизоляцию в гостинице или по месту жительства. Об этом говорится в постановлении министерства здравоохранения республики, опубликованном в пятницу в газете " Нян зан ".

Как отмечается в документе, прибывающие в страну должны иметь сертификат о пройденной полной вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, взятого как минимум за 72 часа до пересечения границы Вьетнама. По прибытии необходимо будет установить на смартфон местное приложение PC-COVID для подачи медицинской декларации и отслеживания возможных контактов с больными COVID-19 во время пребывания в стране. Также в период самоизоляции необходимо будет сдать два ПЦР-теста - на первый и третий день.

Новые правила въезда в страну заменяют действовавшие ранее протоколы, касающиеся карантинного режима, и могут быть изменены в зависимости от дальнейшего развития ситуации с распространением COVID-19 во Вьетнаме, пояснили в Минздраве.

Ранее вьетнамские власти сообщили о начале с 1 января 2022 года восстановления регулярного авиасообщения с другими странами, прерванного в марте прошлого года из-за пандемии. На начальном этапе будут возобновлены регулярные коммерческие рейсы между Вьетнамом и странами с высоким уровнем пандемической безопасности и высоким уровнем вакцинации местного населения. В их числе Камбоджа, Китай, Лаос, Республика Корея, Сингапур, Соединенные Штаты, Таиланд и Япония. На втором этапе планируется восстановить рейсы между Вьетнамом и Россией, а также несколькими странами Европы и Австралией.

С марта прошлого года границы Вьетнама из-за пандемии оставались закрытыми для большинства иностранных граждан. До недавнего времени въехать в республику могли лишь возвращающиеся на родину из-за рубежа граждане Вьетнама, иностранцы с дипломатическими и служебными паспортами, а также представители определенных приоритетных категорий. В их число входят инвесторы, эксперты, бизнес-менеджеры, специалисты высокотехнологичных сфер и члены их семей. В ноябре местные власти в пилотном порядке запустили программу "туристической песочницы", разрешив въезд в ограниченное число туристических регионов организованным группам иностранных путешественников.