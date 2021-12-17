Численность завезенных в Якутию лесных бизонов за 15 лет выросла почти в 10 раз

ЯКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Численность лесных бизонов, которые находятся под угрозой исчезновения в своем первоначальном ареале, выросла в Якутии с момента завоза этого вида в Россию почти в 10 раз и составляет на данный момент 290 особей. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Семен Яковлев.

Первая партия бизонов на 30 голов была привезена в Якутию в 2006 году из Канады для расширения ареала распространения животных и дальнейшего сохранения и размножения популяции.

"Численность лесных бизонов растет и составляет 290 особей. В следующем году запланирован выпуск бизонов в Горном и Сунтарском улусах (районах - прим. ТАСС)", - сказал Яковлев в ходе пленарного заседания министерства.

Как отметил на заседании заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Николай Додохов, в регионе реализуется проект по реакклиматизации лесного бизона в центральной Якутии, работает питомник лесных бизонов "Усть-Буотама". Отмечается интерес гостей из России и зарубежный стран к лесным бизонам.

"На ООПТ наше правительство реализует проекты по сохранению и расширению биологического биоразнообразия, расширения ареала и увеличения численности овцебыка в тундровой зоне Якутии, реакклиматизации лесного бизона в центральной Якутии, охраны перелетных птиц и их места обитаний, "Медвежий патруль". Охраняются места обитания 134 видов животных и 337 видов растений и грибов, занесенных в Красные книги Российской Федерации [и Якутии]. <…> Даже с учетом пандемии и крайне сложных пожароопасных сезонов 2020-2021 годов удалось повысить показатели посещаемости туристическими группами, усилить контрольно-надзорные мероприятия", - сказал Додохов.

Лесные бизоны - один из крупнейших представителей современных копытных, которым удалось уцелеть со времен мамонтов. Ареал первобытного бизона занимал почти всю среднеширотную полосу Евразии и Северной Америки. По данным ученых, в эпоху плейстоцена лесные бизоны обитали на территории современной Якутии одновременно с мамонтами. Вид занесен в Красный список международного союза охраны природы.