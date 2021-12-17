В Алтайском крае родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках в детсадах

БАРНАУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Эпидемиологи в Алтайском крае разрешили части родителей присутствовать на новогодних утренниках, проходящих в условиях пандемии в школах и детских садах, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя министра образования и науки края Галину Синицыну.

"Невозможно сегодня допустить всех желающих родителей на утренники. Родители смогут увидеть мероприятие, если направят своих представителей: два-три человека, которые проведут видеосъемку, видеозаписи, пофотографируют и разошлют фотографии в классных чатах. В ближайшее время надо определить, кто из родительской общественности сможет провести такие записи и тем самым обеспечить присутствие родителей на этих мероприятиях", - процитировали в пресс-службе слова Синицыной.

Она отметила, что к представителям от родителей будут предъявлены требования наличия QR-кода, свидетельствующего о наличии вакцинации, а также обязательного ношения маски, дезинфекции рук, соблюдения социальной дистанции и термометрии. Кроме того, потребуется предварительное согласование с классным руководителем или воспитателем.

Ранее сообщалось, что в 2021 году власти Алтайского края приняли решение не вводить запрет на проведение новогодних мероприятий с 15 декабря по 15 января. Однако доступ на новогодние мероприятия получат граждане, закончившие вакцинацию, либо переболевшие коронавирусом не более полугода назад, либо предоставившие медицинский документ о наличии противопоказаний и свежий ПЦР-тест.

Всего в Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 112 314 человек. При этом полностью вакцинированы 966 942 человека.