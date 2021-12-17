В СПЧ назвали ошибкой утечку о письме Сокурова в СМИ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Письмо кинорежиссера Александра Сокурова с извинениями за произошедшее на встрече с президентом Владимиром Путиным не предназначалось для огласки, из этой ситуации не надо делать шоу. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Это письмо не для СМИ было. И я считаю большой ошибкой, что кто-то из коллег его передал журналистам. Не нужно устраивать шоу из этой истории", - сказал он.

Ранее издание РБК сообщило, что Сокуров написал обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, в котором принес извинения за случившееся на встрече с главой государства.

Сокуров на встрече президента РФ с членами СПЧ предложил подумать над конструкцией российского государства и "отпустить" всех, кто хотел бы "начинать жить своей жизнью". Путин в ответ призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами.