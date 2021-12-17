В Госдуме расследуют обстоятельства принятия закона об онлайн-платформах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Совет Госдумы принял решение провести служебное расследование обстоятельств принятия закона об использовании при дистанционном обучении только тех онлайн-ресурсов, которые прошли государственную верификацию. Об этом журналистам сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам, на Совете Думы было принято решение "создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона".

"По итогам этого расследования мы будем делать выводы", - добавил политик.

Принятый 8 декабря Госдумой закон обязывает использовать при дистанционном обучении онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы, прошедшие государственную верификацию. Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании. Документ наделяет органы госвласти регионов правом оказывать господдержку в вопросе бесплатного профобучения (профессии рабочих и служащих) в ходе освоения программы среднего общего или профессионального образования.

В среду Совет Федерации отклонил закон. Как отмечается в заключении профильного комитета СФ по науке, образованию и культуре, вносимые изменения "содержат техническую ошибку, наличие которой приводит к внутреннему противоречию в указанной статье базового федерального закона и может привести к проблемам правоприменительного характера, связанным с формированием перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе". На заседании в четверг Госдума приняла постановление о создании согласительной комиссии по данному документу.