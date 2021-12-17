В Ингушетии установят первые три кислородные станции для больниц

МАГАС, 17 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России выделил Ингушетии средства на установку в регионе первых трех кислородных станций для обеспечения больниц, в которых проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"У республики были две емкости для жидкого кислорода, через национальный фонд развития Ингушетии по моему указанию приобретено еще 300 емкостей. Еще нам Минпромторг РФ выделил средства для установки трех станций производства до 6 кубов кислорода. Я думаю, к январю-февралю 2022 года станции уже будут установлены и начнут свою работу", - сказал Калиматов.

По его словам, еще в сентябре 2021 года в республике отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, но за последние недели уровень заболеваемости снизился.

"У нас есть весь запас лекарственных препаратов на 2-3 месяца, необходимых для лечения коронавирусных больных, есть запас 10 млн защитных масок, в общем, запас СИЗов у региона рассчитан на полгода. В сентябре отмечался рост заболеваемости, но сейчас заболеваемость идет на спад", - отметил глава региона.

В республике продлены до 20 января антиковидные меры, которые предполагают ношение масок в общественных местах, не привитое против коронавируса население старше 60 лет было переведено на режим самоизоляции и дистанционный метод работы. Также в регионе к участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях граждане допускаются только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за три дня до начала мероприятия. Но при этом Ингушетия осталась единственным регионом в РФ, где не была введена обязательная вакцинация против коронавируса.