В Бишкеке при поддержке посольства РФ впервые начался фестиваль "Русская зима"

БИШКЕК, 17 декабря. /ТАСС/. Первый фестиваль "Русская зима" начался в пятницу в Бишкеке при поддержке посольства России в республике.

"Предновогодний фестиваль "Русская зима" впервые начался сегодня в Бишкеке", - сообщили ТАСС в диппредставительстве РФ. По словам сотрудника российского посольства, мероприятие будет проходить в Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова и продлится до 19 декабря.

"Ежедневно с 10:00 до 18:00 (с 07:00 до 15:00 мск) в театре будут проходить выступления артистов, мастер-классы для детей и взрослых, рождественская ярмарка, модные показы, игры и конкурсы, а также спектакли для детей", - заявили в посольстве, отметив, что вход для всех желающих посетить "Русскую зиму" "абсолютно свободный".

Как рассказали ТАСС в администрации Русского театра драмы имени Айтматова, в ближайшие три дня юные жители Киргизии и их родители смогут посмотреть театральное представление "Морозко", а также спектакль "Темные аллеи" по мотивам произведения Ивана Бунина. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по созданию воротничков в русском стиле, изготовлению новогодних свечей, росписи игрушек для праздничной ели, керамической лепке и живописи, посетить концерт "Русская зима" с участием детских творческих групп и коллективов, представляющих народы России, а также увидеть коллекции одежды в русском стиле.

"Мы постарались максимально разнообразить программу фестиваля, чтобы каждый его юный посетитель смог выбрать для себя что-то интересное и познавательное. К проведению "Русской зимы" подключены не только наши артисты, но и несколько детских творческих коллективов республики, а также солисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета", - подчеркнули в администрации.