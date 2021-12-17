Уникальный глобус XVI века продали на аукционе в Англии за $154 тыс.

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Глобус XVI века с морскими чудовищами, без обозначения Австралии и с надписью на Северной Америке "завоевана в 1530 году" ушел с молотка на английском аукционе Hansons Auctioneers за 116 тыс. фунтов ($154,2 тыс.). Раритет из дерева и плотной бумаги на резных ножках был приобретен, согласно сообщению торгового дома, на антикварной ярмарке за 150 фунтов стерлингов ($199,4).

"Это одна из самых важных исторических находок на наших торгах и, возможно, старейший подобный раритет из когда-либо выставлявшихся на аукционы мира", - приводит в пятницу слова главы аукциона Чарльза Хэнсона газета Evening Standard. Первоначально глобус принадлежал майору Эдварду Крофт-Мюррею, бывшему хранителю гравюр и рисунков Британского музея.

На глобус, который, как полагают эксперты, мог быть создан французским физиком и географом Франсуа Демонжене 470 лет назад, претендовали пять коллекционеров. Сразу же была превышена предварительная оценка лота в 20-30 тыс. фунтов ($26,5-39,8 тыс.), в конце концов он достался покупателю из Северной Америки.

Старейшим же глобусом, дошедшим до наших дней, является "Земное яблоко" - металлический шар диаметром 507 мм, созданный немецким географом и навигатором Мартином Бехаймом в 1493-1494 годах для городского совета Нюрнберга. Глобус Бехайма с изображениями флагов, монархов на тронах воспроизводит географические представления своего времени. С 1907 года он экспонируется в Германском национальном музее в Нюрнберге.