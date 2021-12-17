Эксперт: бесплатное проживание детей в интернатах при вузах повысит качество образования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Бесплатное проживание учащихся специализированных учебно-научных центров (СУНЦ) в интернатах позволит повысить качество их подготовки, в том числе к турнирам и олимпиадам, так как появляется больше возможностей для внеурочных занятий. Такое мнение высказала ТАСС в пятницу директор СУНЦа Уральского федерального университета (УрФУ) Лариса Рожкова.

16 декабря Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает проживание одаренных детей в интернатах при вузах за счет бюджета.

"Уже три года мы покрываем стоимость проживания и питания иногородних учеников благодаря федеральной грантовой программе, действие которой завершается в 2021 году. Мы рассчитываем, что скорейшее принятие поправки в закон об образовании позволит сохранить возможности бесплатного пребывания в интернате при лицее иногородних ребят. <...> Пребывание талантливых школьников в интернате способствует и качеству образовательного процесса: у нас появляется возможность вводить специальные курсы, готовить ребят к олимпиадам и турнирам во внеурочное время", - сказала она.

Директор отметила, что бесплатное проживание в интернате при лицее уже дает позитивный эффект: увеличивается количество талантливых ребят, поступающих из соседних регионов. Сегодня в СУНЦе УрФУ учится 750 человек, из них 200 - иногородние.

Документ был внесен в Госдуму правительством в июне. Речь идет о содержании детей, обучающихся в СУНЦах, созданных в виде интернатов при вузах. Так, инициатива уточняет понятие таких центров и устанавливает механизм государственного финансирования проживания детей. Таким образом, проживание и питание обучающихся будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а не за счет родителей. Нормы и порядок выплат установит кабмин РФ.